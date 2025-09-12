Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat dem Druck aus dem Weißen Haus, die Leitzinsen massiv zu senken, bislang standgehalten, so die Analysten der Helaba.Nun aber zeichne sich eine Reduzierung der Leitzinsspanne um 25 Basispunkte auf 4,00 % bis 4,25 % ab. Viele FOMC-Mitglieder hätten sich offen für eine Lockerung der geldpolitischen Zügel gezeigt, auch weil die Beschäftigungsdynamik deutlich nachgelassen habe. Zwar liege die Inflation noch klar oberhalb des Fed-Ziels, allerdings würden die Währungshüter von einem nachlassenden Preisdruck im kommenden Jahr ausgehen. Daher scheine eine Reduzierung der Zinsen hin zu einem neutralen Niveau gerechtfertigt zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de