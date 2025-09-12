Das Stockholmer Unternehmen Standab hat in einer neuen Finanzierungsrunde 3,6 Millionen Euro eingesammelt, um ein markenübergreifendes, öffentliches Ladenetz für E-Bikes und E-Tretroller in Europa zu knüpfen. Binnen eines Jahres will Standab mit seinen Abstell- und Ladestationen in 15 europäische Städte expandieren. Standab betrachtet den Aufbau eines Abstell- und Ladenetzes für Mikromobilitätsanwendungen als sein Kerngeschäft. Dazu haben die Schweden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
