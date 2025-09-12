HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Synergien aus der Übernahme von About You dürften das Ergebniswachstum des Online-Händlers beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals und wegen des Zukaufs aktualisierte er seine Schätzungen. Er sieht zwar gewisse Risiken, was das Ergebnis des dritten Quartals in Relation zur durchschnittlichen Analystenerwartung betrifft. Im Schlussquartal sei dann aber wieder von einer stärkeren Ergebnissteigerung auszugehen./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ZAL1111