Das neue iPhone Air ist kaum dicker als ein Lineal - hält es trotzdem starker Belastung stand? Bei einem Event durften zwei Journalisten ein Belastungsexperiment durchführen. Apple hat mit dem iPhone Air ein Smartphone vorgestellt, das extrem dünn geraten ist - nur etwa 5,64 mm misst das Gerät. Nach dem iPhone-17-Event Anfang dieser Woche gaben Apples Marketingchef Greg Joswiak und Hardware-Chefingenieur John Ternus ein Interview mit Mark Spoonauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
