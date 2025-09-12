Erneut entflammt in Deutschland die Debatte um das Verbrenner-Aus ab 2035. Aus der Branche und der Union sprechen sich viele für ein Aufweichen aus - Audi-Chef Döllner hält die Diskussion für falsch. Audi-Chef Gernot Döllner hält die erneute Debatte um das EU-weite Verbrenner-Aus ab 2035 für wenig hilfreich. "Ich kenne keine bessere Technik als das Elektroauto, um in den nächsten Jahren bei der CO2-Reduzierung im Verkehr voranzukommen", sagte Döllner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
