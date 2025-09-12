Ein Echo aus den Tiefen des Alls, fast viermal klarer als alles zuvor Gehörte, erreicht die Erde. Es liefert die Antwort auf eine Frage, die über 50 Jahre lang im Raum stand. Wissenschaftler:innen der LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration haben eine fundamentale Vorhersage des Physikers Stephen Hawking mit bisher unerreichter Präzision bestätigt. Die Ergebnisse, die im Fachjournal Physical Review Letters veröffentlicht wurden, basieren auf der Analyse der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
