Unternehmen brauchen für die Sichtung einer Bewerbung durchaus Zeit. Die Frage steht im Raum: Welche Reaktionszeit ist angemessen? Einen Job zu suchen, kostet Zeit, Geld und Energie. Menschen, die sich für eine Bewerbung bei einem potenziellen Arbeitgeber entscheiden, wollen mit ihren Unterlagen überzeugen. Und klar ist, dass die Aufregung steigt: Bekomme ich die Zusage? Bin ich in der nächsten Runde? Es zerrt an den Nerven, wenn eine Antwort lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n