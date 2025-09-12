Dass Lyft genauso wie sein Rivale Uber große Ambitionen hat, einen Teil seines Ride-Hailing-Angebots auf Robotaxis umzustellen, ist schon länger bekannt. Nun hat der Fahrdienstvermittler einen wichtigen Meilenstein erreicht - und einen Robotaxi-Service in Atlanta gestartet. Mit dem neuen Angebot von Lyft und Partner May Mobility in Atlanta kommt es erstmals zu einem direkten "Robotaxi-Duell" zwischen Lyft und Uber in ein und derselben Stadt. Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net