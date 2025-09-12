Schlechte Nachrichten für den chinesischen Elektroauto-Hersteller XPeng. Das Unternehmen muss einen Großteil seines Hoffnungsträgers, der Limousine P7+, wegen eines gravierenden Problems mit der Lenkung zurück in die Werkstätten beordern. Dies stellt einen herben Dämpfer im hart umkämpften Heimatmarkt dar.Wie die staatliche chinesische Marktaufsichtsbehörde am Freitag bekannt gab, sind von dem Rückruf exakt 47.490 Fahrzeuge betroffen. Konkret handelt es sich um Modelle, die zwischen dem 20. August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
