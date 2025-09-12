Oracle hat in den vergangenen Tagen den größten Kurssprung seit 1992 verzeichnet. Auslöser der Rally waren die jüngsten Quartalszahlen und eine euphorische Wachstumsprognose für die kommenden Jahre. Von dem Kursanstieg profitierten AKTIONÄR-Leser dabei gleich in mehrfacher Hinsicht.Rückblick: In Ausgabe 25/25 empfahl DER AKTIONÄR in der Rubrik Wall Street Check einen Call-Optionsschein auf die Oracle-Aktie mit der WKN JT4E2M. Diese Empfehlung, die nur wenige Stunden vor der Quartalszahlenvorlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär