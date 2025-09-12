Die wichtigsten Termine im ÜberblickMontag, 15. September China liefert frische Konjunkturdaten, Europa blickt auf Handelsbilanzen und in den USA gibt der Empire State Index den Ton an. Dazu startet die Weltleitmesse "Schweißen & Schneiden". TERMINE KONJUNKTUR04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/2504:00 CHN: Industrieproduktion 8/2504:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/2510:00 ITA: Handelsbilanz 7/2511:00 EUR: Handelsbilanz 7/2516:00 USA: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
