Bitte geänderten Programmtext beachten!!Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 UhrNeue FolgenJenseits der SpreeIm Land der toten TräumeIn Köpenick wird der bosnische Staatsbürger Adnan Tomic tot in seinem Auto gefunden. Kohlenmonoxidvergiftung. Suizid? Mord? Robert und Mavi ermitteln in einem verzwickten Fall.Die Ermittlungen führen in die Schwarzarbeiterszene. Ein windiger Kneipenwirt und ein Bauunternehmer geraten ins Visier. Tomics Schwager, der sich illegal in Berlin aufhält, rückt ebenfalls in den Fokus.Während Robert und Mavi die komplexen Beziehungen der Verdächtigen untereinander und ihre möglichen Motive entwirren, wird Robert mit privaten Herausforderungen konfrontiert.Seine Tochter Carlotta will ausziehen, was Robert emotional sehr belastet. Mavi nutzt den aktuellen Fall, um ihren Stiefvater Henri einzubinden. Die Ermittler decken ein Netz aus Schwarzarbeit, illegalem Aufenthalt und persönlichen Verstrickungen auf, während sie der Wahrheit hinter Tomics Tod immer näherkommen.Acht neue Folgen "Jenseits der Spree" werden freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Jürgen Vogel hat erstmals in zwei der acht neuen Folgen Regie geführt ("Carlotta", Folge 2, und "Eine muss sterben", Folge 8).