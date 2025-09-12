Der Silberpreis notiert auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren. Doch die Rallye könnte noch immer nicht vorbei sein. Laut eines Branchen-Insiders sind sogar 100 US$ bei dem Edelmetall möglich. Extrem bullische Prognose Der Silberpreis schiebt sich aktuell immer weiter nach oben, doch laut dem Branchen-Insider Keith Neumeyer, dem Gründer und CEO von First Majestic Silver, könnte auf Anleger eine noch viel deutlichere Kurssteigerung zukommen. Denn bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de