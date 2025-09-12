Die Nordex-Aktie gerät am Freitag weiter unter Druck und setzt den Abverkauf des Vortages fort. Erneut wird das Papier von politischer Unsicherheit getrieben. Wie kann es jetzt weitergehen? Politische Unsicherheit wächst Speziell 2025 haben viele Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit einer hohen politischen Unsicherheit zu kämpfen. Genau aus diesem Grund geht es am Freitag auch mit der Nordex-Aktie nach unten. Die Papiere verloren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de