DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. bis Montag, 15. September (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 14. September 2025 - Kommunalwahlen Nordrhein-Westfalen M O N T A G, 15. September 2025 *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj *** 04:00 CN/Industrieproduktion August PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von EIB-Chefvolkswirten *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: k.A. zuvor: 11,9 *** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran zum Fed-Gouverneur *** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Institut Montaigne - JP/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

