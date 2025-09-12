Berlin (ots) -Zur heute veröffentlichten Liste der Mitglieder der "FinanzKommission Gesundheit" sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland:"Ohne Zweifel ist es dem BMG gelungen, 10 für ihre Themen hochkompetente Expertinnen und Experten für die Kommission zu gewinnen. Allerdings bekommt die Kommission durch diese Auswahl ein Profil mit einer großen Erfahrungslücke.Die Runde besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die nicht im Gesundheitssystem arbeiten und weder aktuell unmittelbar von den Problemen betroffen sind, noch als Akteur des Gesundheitssektors mit möglichen Veränderungen umgehen müssen.Im Sinne eines guten Ergebnisses wäre es bedauerlich, wenn die Akteure, die Erfahrungen aus der alltäglichen Versorgungspraxis mitbringen, nicht beteiligt werden. Pharma Deutschland baut deshalb darauf, dass die Pharmabranche und die anderen wichtigen Stakeholder zumindest im Laufe des Verfahrens von der Kommission angehört werden.Für ein umsetzbares Ergebnis der Kommission ist es außerdem wichtig, die Perspektive auf Akteure wie die Pharmabranche zu erweitern. Eine Betrachtung der Arzneimittelhersteller, Krankenhäuser oder Hausärztinnen und Hausärzte als bloßer Kostenfaktor, verengt den Blick. Die Gesundheitsbranche ist mehr als eine Ansammlung vermeintlich zu teurer Dienstleistungen und Produkte. Sie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und die Pharmaunternehmen sind darin ein unverzichtbarer Impulsgeber."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6116686