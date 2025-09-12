Gold hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch markiert und wird aller Voraussicht nach den höchsten Wochenschlusskurs aller Zeiten markieren. Desmond Lachman, Senior Fellow am American Enterprise Institute, sieht das als besorgniserregendes Signal für den Gesamtmarkt und hält eine Finanzkrise für möglich."Der starke Anstieg des Goldpreises seit Beginn der Trump-Regierung könnte ein Signal dafür sein, dass im Dollar- und Anleihemarkt ernsthafte Probleme bevorstehen", schrieb Lachman. "Die Trump-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär