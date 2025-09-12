Am zuletzt starken US-Aktienmarkt zeichnet sich nach den jüngsten Rekorden eine Atempause ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag knapp anderthalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 46.007 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Plus bei 24.012 Punkten. Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenbarometer neue Bestmarken aufgestellt. Erneut schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemäße Inflationszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär