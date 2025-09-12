Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
12.09.25 | 16:48
433,45 Euro
+1,53 % +6,55
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
433,80433,9516:49
433,80433,9516:49
Markus Weingran
12.09.2025 15:27 Uhr
290 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Mein Top 5 Versicherungsaktien: Microsoft | Adobe | Alibaba - Zwei Neuzugänge im Depot

Nach KI, Cloud und Robotik mischt Alibaba über die Tochter Ant Group im nächsten Zukunftsmarkt mit: Robotaxis! Interessant ist dabei, welche Partner hier kooperieren. Neben Alibaba gibt es weitere aussichtsreiche Aktien!Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien des Rückversicherers Hannover Rück von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel bleibt unverändert bei 280 Euro. Analyst Will Hardcastle verweist darauf, dass die Aktie sowohl 2024 als auch seit Jahresbeginn 2025 hinter den Branchentiteln zurückgeblieben sei. Angesichts dieser Underperformance erscheine die Hannover Rück nun vergleichsweise günstig. Zudem dürfte der Rückversicherer künftig stärker an seiner Ergebnisresilienz …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.