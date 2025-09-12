Mainz (ots) -Antje Pieper übernimmt zum 1. Januar 2026 die Leitung des ZDF-Auslandsstudios in Rom. Als Studioleiterin war sie bereits von 2005 bis 2014 für die Berichterstattung aus Italien, dem Vatikan, Griechenland und Malta zuständig. Sie übernimmt die Funktion von Andreas Postel, der als Nachfolger von Andreas Weise bereits seit 1. August 2025 das ZDF-Studio Sachsen-Anhalt leitet.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Antje Pieper ist bestens mit ihrem neuen Berichtsgebiet, den politischen Entwicklungen und den Herausforderungen der Menschen vertraut. Sie verbindet langjährige Auslandserfahrung mit journalistischer Souveränität. In 'ZDF spezial'-Sendungen und im 'auslandsjournal' überzeugte sie in den vergangenen Jahren als Moderatorin mit ihrem klaren Blick auf internationale Zusammenhänge. Das wird sie auch als Korrespondentin ins Programm einbringen."Antje Pieper, geboren 1969 in Landsberg am Lech, kam 1994 zum ZDF und moderierte zunächst die Kindernachrichtensendung "logo!" sowie das Magazin "moment mal". 1999 wechselte sie als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin in die ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik. Im April 2005 übernahm Antje Pieper erstmals die Leitung des ZDF-Auslandsstudios Rom. Im Juli 2014 folgte der Wechsel nach Mainz: Dort leitet sie derzeit die Redaktion "Sondersendungen" in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ist dem Publikum als Moderatorin des "auslandsjournal" bekannt. Die Studioleitung in Rom wird sie zunächst für die Dauer von drei Jahren, also bis zum 31. Dezember 2028, übernehmen.Andreas Postel, 1972 in Crivitz in Mecklenburg-Vorpommern geboren, ist seit August 2025 Studioleiter des ZDF-Studios in Sachsen-Anhalt und folgte damit auf Andreas Weise, der seit August 2025 in der ZDF-Hauptredaktion WIRSSUM in Mainz tätig ist. Für das ZDF ist Andreas Postel seit 2000 tätig, zunächst als Korrespondent im Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern, dann als Autor zahlreicher Dokumentationen und Reportagen aus dem In- und Ausland sowie als Reporter und Redakteur beim "heute journal". Von 2010 bis 2020 leitete er das ZDF-Landesstudio in Thüringen, bevor er 2020 als Studioleiter von Erfurt nach Rom wechselte.KontaktBei Fragen erreichen Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/personalien) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenBiografie: Antje Pieper (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/pieper-antje-maren)Biografie: Andreas Postel (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/postel-andreas)Biografie: Andreas Weise (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/weise-andreas)Mainz, 12.September 2025ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6116704