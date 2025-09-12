DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)

=== M O N T A G, 15. September 2025 *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August *** 04:00 CN/Industrieproduktion August *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von EIB-Chefvolkswirten *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran zum Fed-Gouverneur *** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Institut Montaigne - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 16. September 2025 *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer Mittelfristziele *** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli - CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta M I T T W O C H, 17. September 2025 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag *** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America Financials CEO Conference *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 10. EZB-Forschungskonferenz *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der jährlichen EZB-Forschungskonferenz *** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Bank of America Financials CEO Conference 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der Nederlandschen Bank *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck: Warum Deutschland jetzt handeln muss" *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell) *** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer Produkte und KI-Technologie - DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H D O N N E R S T A G, 18. September 2025 *** 08:00 CH/Handelsbilanz August 08:00 DE/Baugenehmigungen Juli 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO Conference *** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli *** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?" *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, *** 13:00 GB/BoE, Ergebnisse und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb" (mit Deutsche-Bank-CEO Sewing) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q - KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung F R E I T A G, 19. September 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise August (landesweit) Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,1% gg Vj *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H 08:00 DE/Insolvenzen Juni *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September 19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung "AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility" *** - JP/BoJ, Ergebnisse der Sitzung des geldpolitischen Rats ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 12, 2025

