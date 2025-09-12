Anzeige
Freitag, 12.09.2025
12.09.2025 15:39 Uhr
WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW) 

=== 
M O N T A G, 15. September 2025 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 
*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von 
     EIB-Chefvolkswirten 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September 
*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran 
     zum Fed-Gouverneur 
*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im 
     Institut Montaigne 
 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
D I E N S T A G, 16. September 2025 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer 
     Mittelfristziele 
*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli 
 
    - CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
    - BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta 
 
M I T T W O C H, 17. September 2025 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 
  09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag 
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America 
     Financials CEO Conference 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 
     10. EZB-Forschungskonferenz 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der jährlichen 
     EZB-Forschungskonferenz 
*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Bank of America 
     Financials CEO Conference 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 
*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der 
     Nederlandschen Bank 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck: 
     Warum Deutschland jetzt handeln muss" 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell) 
 
***  - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung 
     neuer Produkte und KI-Technologie 
    - DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H 
 
D O N N E R S T A G, 18. September 2025 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Juli 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli 
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei 
     Bank of America Financials CEO Conference 
*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz 
*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei 
     EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung 
*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli 
*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei 
     EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?" 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnisse und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September 
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und 
     den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb" 
     (mit Deutsche-Bank-CEO Sewing) 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 
  22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q 
 
    - KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und 
     Finanzplanung 
 
F R E I T A G, 19. September 2025 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise August (landesweit) 
     Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +3,1% gg Vj 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 
  08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H 
  08:00 DE/Insolvenzen Juni 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September 
  19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung 
     "AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility" 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnisse der Sitzung des geldpolitischen Rats 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
