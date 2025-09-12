Anzeige
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW) 

=== 
M O N T A G, 22. September 2025 
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, 
     EZB und Suerf 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index August 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 18:00 US/Clevenland-Fed-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 
  18:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über 
     Squeeze-Out durch Zalando 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
 
D I E N S T A G, 23. September 2025 
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close 
*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an 
     Panel bei Bankenaufsichtskonferenz 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz 
 
***   - FR/OECD-Zwischenbericht 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
M I T T W O C H, 24. September 2025 
*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:10 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick 
 
D O N N E R S T A G, 25. September 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
*** 11:30 DE/Gemeinschaftsdiagnose Wirtschaftsforschungsinstitute 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - EU/EZB-Generalversammlung (virtuell) 
    - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung 
 
F R E I T A G, 26. September 2025 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
*** 09:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB, 
     CEPR und Bocconi 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 
 
    - EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope), 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
