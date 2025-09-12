DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

=== M O N T A G, 22. September 2025 *** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, EZB und Suerf *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September *** 18:00 US/Clevenland-Fed-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 18:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) D I E N S T A G, 23. September 2025 *** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August *** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz *** - FR/OECD-Zwischenbericht - JP/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 24. September 2025 *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:10 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick D O N N E R S T A G, 25. September 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August *** 11:30 DE/Gemeinschaftsdiagnose Wirtschaftsforschungsinstitute *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - EU/EZB-Generalversammlung (virtuell) - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung F R E I T A G, 26. September 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September *** 09:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September - EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope), ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.