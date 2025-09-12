Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei der Sitzung am 16. und 17. September dürfte das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank FED den Leitzins senken, so die Hamburg Commercial Bank AG. Etwa 67% der stimmberechtigten FOMC-Mitglieder hätten in ihren jüngsten öffentlichen Äußerungen eine Lockerung der Geldpolitik angedeutet. Die FED werde diesen Schritt nicht leichtfertig gehen - sondern aus triftigem Grund: Der US-Arbeitsmarkt zeige deutliche Schwächezeichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
