BYD will das sogenannte "Flash Charging" nach Europa bringen. Dabei werden per CCS bis zu 1.000 kW Ladeleistung übertragen. In China funktioniert das mit dem Kniff, dass zwei Ladekabel parallel eingesteckt werden, doch für Europa soll BYD bei seinem "Flash Charging" laut einem Medienbericht mit nur einem Kabel arbeiten. Im März ließ BYD mit einer neuen 1.000-Volt-Plattform für seine Premium-Elektroautos aufhorchen. Dank dieser "Super e-platform", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net