Krones: Das Nonplusultra der Branche
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|134,00
|134,40
|16:04
|134,00
|134,40
|16:04
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:51
|Krones: Das Nonplusultra der Branche
|Krones: Das Nonplusultra der Branch
► Artikel lesen
|14:05
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Krones auf 180 Euro - 'Buy'
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag...
► Artikel lesen
|13:06
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag...
► Artikel lesen
|Di
|Minimale Kursveränderung bei Aktie von Krones (130,40 €)
|Die Wertschätzung für das Wertpapier von Krones hat sich am Aktienmarkt am Dienstag kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 130,40 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig...
► Artikel lesen
|Sa
|Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|KRONES AG
|135,00
|+2,27 %