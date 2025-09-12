© Foto: Berit Kessler - CHROMORANGEDie Inflationszahlen wiegen die Bürger in falscher Sicherheit - tatsächlich müssen Amerikaner für Grundnahrungsmittel deutlich mehr zahlen.Die am Donnerstag veröffentlichten Inflationsdaten für August suggerieren Stabilität - doch der Eindruck täuscht. Zwar stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich "nur" um 2,9 Prozent, doch bei Lebensmitteln, also in einer der wichtigsten Ausgabenkategorien der US-Haushalte, explodieren die Kosten. Vor allem bei importierten Produkten schnellten die Preise nach oben und belasten Millionen Amerikaner beim täglichen Einkauf. "Viele dieser Lebensmittelprodukte waren von Zöllen betroffen, da die USA Nettoimporteur von Lebensmitteln sind", erklärte …Den vollständigen Artikel lesen ...
