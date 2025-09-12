Microsoft hat eine vorläufige Einigung mit OpenAI über die zukünftige Struktur seines wichtigen KI-Partners getroffen. Dadurch könnte OpenAI nicht mehr als gemeinnützige Organisation, sondern profitorientiertes Unternehmen auftreten - ein Move mit weitreichenden Folgen für die Technologiebranche. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die beiden Unternehmen bereits am gestrigen am Donnerstag mit, ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet zu haben, das die nächste Phase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär