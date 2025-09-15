Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
IR-Nachrichten
15.09.2025 07:50 Uhr
578 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XRP News: IOTA Miner App eröffnet neue Möglichkeiten für passives Einkommen in der EU

Der deutsche Kryptomarkt erlebt aktuell eine starke Erholung. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) und XRP verzeichnen deutliche Kursgewinne - angetrieben durch regulatorische Fortschritte und ein wachsendes Vertrauen institutioneller wie privater Investoren.

Doch immer mehr Anleger stellen sich die Frage: Wie kann ich über Kursgewinne hinaus zusätzliche Einnahmen erzielen? Die Antwort lautet: Cloud Mining. Mit der neuen IOTA Miner App können deutsche Investoren jetzt einfach und sicher ein tägliches passives Einkommen mit Bitcoin, XRP und weiteren Kryptowährungen erzielen - ohne teure Hardware, ohne komplizierte Technik.

Was ist Cloud Mining?

Beim Cloud Mining mieten Nutzer Rechenleistung von professionellen Mining-Farmen. Dadurch entfällt die Anschaffung teurer Geräte, die Wartung und der hohe Energieverbrauch. Alles läuft im Hintergrund - und die Gewinne werden täglich automatisch ausgezahlt.

Für deutsche Anleger bedeutet dies: ein einfacher und transparenter Einstieg, der sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Investoren offensteht.

Warum deutsche Investoren IOTA Miner wählen

Mobile App - Mining überall und jederzeit Verwalten Sie Verträge, überwachen Sie Ihre Gewinne und erhalten Sie Auszahlungen direkt auf Ihr Smartphone.

Höchste Sicherheit Schutz durch McAfee® und Cloudflare®, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und maximaler Datensicherheit.

Attraktive Willkommensboni Neue Nutzer erhalten sofort 15 USD Startguthaben sowie 0,60 USD tägliche Login-Boni.

Mehrere Kryptowährungen unterstützt Inklusive XRP, BTC, ETH, DOGE, USDT und weiteren Assets - alles zentral in einer App.

Flexible Verträge Von 15 USD Kurzzeitplänen bis hin zu langfristigen Mining-Verträgen - für jedes Budget geeignet.

Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit 100 % Betriebszeit und ein 24/7-Support garantieren zuverlässiges Mining.

Vertragsart

Betrag

Anzahl der Tage

Täglicher Gewinn

Gesamtgewinn

DOGE/LTC

$100

2Day

$5

$100+$10

BTC/BCH

$1,500

12Day

$18.75

$1,500+$225

BTC/BCH

$6,000

30Day

$84

$6,000+$2,520

DOGE/LTC

$25,000

35Day

$407.5

$25,000+$14,262.5

BTC/BCH

$100,000

30Day

$1,910

$100,000+$57,300

BTC/BCH

$300,000

55Day

$7,200

$300,000+396,000

Hinweis: Alle Verträge rechnen Gewinne täglich automatisch ab. Sobald Ihr Kontostand 100 $ erreicht, können Sie ihn auf Ihr Kryptowährungskonto abheben oder weiterhin Verträge kaufen, um mehr zu verdienen.

So starten Sie mit IOTA Miner in Deutschland

IOTA Miner App herunterladen -> Hier klicken

Kostenlos registrieren & 15 USD Bonus sichern -> kein Startkapital erforderlich

Mining-Vertrag auswählen -> individuell anpassen, ob kurz- oder langfristig

Tägliche Gewinne erhalten -> automatische Auszahlung direkt in Ihr Wallet

So einfach: 3 Schritte und Ihr Mining läuft - ohne Technikaufwand.

Über IOTA Miner

Gegründet 2018, Hauptsitz in London, UK

Über 9 Millionen Nutzer in 100+ Ländern

100 % erneuerbare Energie - nachhaltiges Mining für die Zukunft

Über 8.000 BTC Reserven als Sicherheit für Auszahlungen

Reguliert und transparent - eines der vertrauenswürdigsten Cloud-Mining-Unternehmen weltweit

Fazit für deutsche Investoren

Mit steigender Akzeptanz von Blockchain und wachsender Nachfrage nach Kryptowährungen wie XRP oder Bitcoin suchen immer mehr Anleger in Deutschland nach sicheren Wegen für zusätzliche Einkünfte.

Die IOTA Miner App bietet genau das: stabile, transparente und umweltfreundliche Erträge - ohne teure Hardware und ohne Vorkenntnisse. Alles, was Sie benötigen, ist Ihr Smartphone.

Jetzt starten:

Offizielle Website: https://iotaminer.com/

App Download: Hier klicken

Kontakt: info@iotaminer.com

IOTA Miner - die einfachste Art für deutsche Anleger, Kryptowährungen in tägliches passives Einkommen zu verwandeln.

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.