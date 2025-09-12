Ein kleines Digitalunternehmen aus Hongkong sorgt aktuell für Schlagzeilen an der Wall Street. Noch vor wenigen Monaten vom Delisting bedroht, schießt die Aktie in wenigen Tagen 3.816 Prozent nach oben - und lässt damit sogar den Hype um den neuen Meme-Aktienstar Opendoor alt aussehen. Ein beispielloser Kurssprung - und jede Menge Fragezeichen.Die Aktie von QMMM Holdings schoss in dieser Woche zeitweise um unglaubliche 3.816 Prozent nach oben. Allein zwischen Freitagsschluss und dem Hoch am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
