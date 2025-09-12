Mainz (ots) -Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. Im Rahmen der vom DFB durchgeführten Ausschreibung der Medienrechte am DFB-Pokal 2026/27 bis 2029/30 hat der DFB der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, den Zuschlag für Live-Übertragungsrechte an insgesamt 15 Spielen während der Vertragslaufzeit zur Ausstrahlung im ZDF erteilt. Zuvor hatte sich das ZDF über die SportA bereits umfassende Nachverwertungsrechte am DFB-Pokal der Männer sowie Live- und Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Frauen bis 2030 gesichert.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern über die bereits erworbenen Highlight-Rechte hinaus nun auch weiterhin Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer zeigen können. Das ergänzt im TV und online unser vielfältiges Sportangebot auch künftig um spannende Pokal-Fights bei Männern wie Frauen."DFB-Pokal aktuellIm aktuellen Lizenzzeitraum sind pro Spielzeit insgesamt 15 DFB-Pokalspiele live bei ARD und ZDF zu sehen. Zusammenfassungen der Pokalpartien stehen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereit. Das nächste Live-Spiel im DFB-Pokal der Männer ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, ab 18.00 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen: Im Topspiel der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal treffen dann die beiden Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDFB-Pokal im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressemappe zum "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6116761