Gemini geht heute an die Nasdaq: Die Aktien debütieren zu 28 Dollar, die Kryptobörse zu einer 3,3-Milliarden-Bewertung. Die Winklevoss-Brüder sehen Bitcoin auf dem Weg Millionenmarke. Mit ihrem Börsengang an der Wall Street haben die Gemini-Gründer Tyler und Cameron Winklevoss den nächsten großen Schritt in ihrer Krypto-Mission vollzogen. Gemini Space Station, wie das Unternehmen offiziell heißt, platzierte heitre 15,2 Millionen Aktien zu je 28 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE