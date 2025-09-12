Dogecoin-Kurs-Prognose: ETF wird verschoben und gefährdet DOGE

Erneut wurde der für die USA heiß erwartete Dogecoin-ETF verzögert. Wie sich DOGE deswegen in der nächsten Zeit entwickeln dürfte, wollen wir in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose näher analysieren.

Dogecoin-ETF wird verschoben und belastet DOGE

Am heutigen Tage wurde von den Bloomberg-ETF-Experten Eric Balchunas bekannt gegeben, dass der Dogecoin-ETF wahrscheinlich erst Mitte der nächsten Woche erscheinen wird. Insbesondere der Umstand, dass es sich um den ersten Exchange-Traded Fund für einen Memecoin in den USA handelt, kann eine gründlichere Überprüfung notwendig machen.

https://x.com/EricBalchunas/status/1966236513517338749

Ursprünglich war der Start für den 11. September und dann für den 12. geplant. Deshalb hat sich die Stimmung bezüglich Dogecoin bereits seit Anfang des Monats verbessert. Während zuvor nur rund 78 % bis 86 % bullisch waren, sind es mittlerweile 90,85 %. Aber auch das allgemeine Sentiment des Krypto-Marktes hat sich mit 57 wieder in die Gierzone bewegt.

Auch Dogecoin ist zuletzt bis an das 61,8er-Fibonacci-Level bei 0,21418 USD gestiegen, welches ein wichtiges Level darstellt. Zudem bewegt sich der DOGE-Kurs nun saisonal in eine Seitwärtsphase, wobei sich der September für Bitcoin in der Vergangenheit sogar als der schlechteste Monat dargestellt hat. Deshalb wurden einige Kryptoinvestoren vorsichtiger.

Bitcoin und Ethereum sind auch schon über die letzten Tage gestiegen und an dem oberen Bollinger-Band angekommen. Zwar sind sie bisher im Tageschart noch nicht überkauft, jedoch war es bereits im 4-Stunden-Chart der Fall, sodass auch hier erstmal Druck aufkommen kann. Zudem hat der US-Pre-Market der Aktien heute rote Vorzeichen, was belastet.

Jetzt Memecoins profitabler traden!

Das ist in der nächsten Zeit für Dogecoin zu erwarten

Aufgrund der Verzögerung des Dogecoin-ETFs sind angesichts der jüngsten Anstiege seit Anfang August von mehr als 40 % temporäre Korrekturen wahrscheinlicher. Zudem liegt das Long-Short-Verhältnis derzeit laut CoinGlass bei den Kryptobörsen bei 2,37 bis 3,99.

Unterstützt wird Dogecoin jedoch auch von der Tatsache, dass laut Blockchaincenter die Altcoin-Saison gerade erst seit dem 11. September begonnen hat. Diese hält in der Regel für meist 1 bis 2 Monate oder auch nur 2 Wochen bevor der Markt dann gewöhnlich wieder in einen Bärenmarkt übergeht.

Dogecoin-Seasonals | Quelle: Tradingview

Am 17. September wird auch die erste Zinssenkung in den USA erwartet und die letzten Wirtschaftsdaten haben die Wahrscheinlichkeit noch einmal vergrößert. So fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher aus, der PPI deutlich niedriger und der CPI im Monatsvergleich zwar etwas höher als erwartet, aber dennoch innerhalb der prognostizierten Erhöhung von 2,9 %.

Zwar ist das deutlich über den angestrebten 2 % der Fed, jedoch hatte Powell beim Jackson Hole Event bereits erwähnt, dass er aktuell mehr Rücksicht auf den schwachen Arbeitsmarkt als auf den US-Dollar nehmen werde. Demnach wird mehr Geld in die Märkte gelangen, was bullisch für Kryptos und vor allem zyklische Memecoins wie Dogecoin ist.

Dennoch sollten sich die Anleger in den ersten 30 Monaten nach der Zinssenkung gewöhnlich auf eine potenzielle Schwächephase einstellen. Diese kann dann jedoch gut für Nachkäufe genutzt werden, da tendenziell bis Jahresende und aufgrund der institutionellen Adoption neue Allzeithochs wahrscheinlich werden.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Insbesondere die Bestände der BTC-Treasury-Unternehmen und der Bitcoin-ETFs sowie der Aktienmarkt sollten für das Top beachtet werden. Dabei könnte Dogecoin in diesem Zyklus Preise von 0,48, 0,74 und 1,17 USD erreichen, wobei eine zunehmende On-Chain-Adoption und die Dogecoin-Treasury-Unternehmen höhere Kursziele wahrscheinlicher machen. Insbesondere ab rund 0,29 USD sollte weiteres Momentum hinzukommen.

Jetzt Memecoins intelligenter traden!

Maxi Doge ist der Dogecoin 2.0: intelligenter, stärker und einflussreicher

Betrachtet man einmal die Entwicklung von Dogecoin, so war es lediglich ein Spaß, der jedoch eine große Beliebtheit erlangte. Mittlerweile hat sich der Sektor der Memecoins jedoch weiterentwickelt und so gibt es wesentlich vielversprechendere Erfindungen, da diese von Grund auf an auf einen maximalen Pump ausgerichtet wurden.

Angeführt werden diese nun von dem neuen Maxi Doge, der einen besonderen Pump-Plan aufgestellt hat, um für einen besonderen Masseaufbau zu sorgen. Damit dies möglich wird, vereint er alle seine Bros von der ganzen Welt und rüstet sie mit Futures mit einem Hebel von 1.000x aus, um ihnen eine größere Einflusskraft und Gewinnchance zu bescheren.

Maxi Doge sieht 40 % der Gesamtversorgung dafür vor, den Coin im Zentrum der Aufmerksamkeit der Krypto-Community und der Degens zu positionieren. Allerdings spielt für die Maxi-Armee mit solchen explosiven Geschützen auch die Moral eine wichtige Rolle, wofür die Kriegskasse in Form des Maxi Funds mit 25 % der Coins ins Leben gerufen wurde.

Dieses innovative Konzept soll somit für ein unerschütterliches Kriegerethos sorgen, welches sich durch den Zusammenhalt der Gemeinschaft auszeichnet. Gleichzeitig kann jeder 1.000 USD in 1 Mio. USD verwandeln und mit einem gewöhnlichen Memecoin-Anstieg von 10 % somit 100.000 USD oder 100x verdienen, wobei auch viel mehr möglich ist.

Daher haben einige schon Hochrechnungen angestellt, dass Maxi Doge aus Spaß die wertvollsten Unternehmen der Welt mit Bewertungen jenseits von 1 Bio. USD übertreffen könnte. Auch wenn es etwas utopisch scheint, so wäre es zumindest theoretisch denkbar. Mit 1.000x würden sich aber auch schon kleine Anteile davon sehr lohnen.

Jetzt Maxi Doge besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.