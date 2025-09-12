

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.09.2025 / 17:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Austro Holding AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Claudia Nachname(n): Badstöber Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,7 EUR 82.801 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,7000 EUR 82.801,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





12.09.2025 CET/CEST

