

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.09.2025 / 17:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Handelskontor Niederanven S.A.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Karsten Nachname(n): Behlke Position: Karsten Behlke, Inh. Handelsk. Niedera. /sonst. Führgs-pers. - GF der operativen More-Impact-Töchter

b) Berichtigung

Berichtigung der Meldung vom 05.09.2025

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

More Impact AG

b) LEI

529900Q0OR2CA082QN74

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1PG979

b) Art des Geschäfts

Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,00 EUR 2.466.024,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,00 EUR 2.466.024,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





