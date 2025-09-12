© Foto: Richard Drew/AP/dpaRekordstände bei Nasdaq & S&P 500 treffen auf millionenschwere Crash-Wetten. Experten warnen: Je höher der Markt steigt, desto größer die Fallhöhe.Technologieaktien haben die Börsen monatelang befeuert - aber die Rallye löst zunehmend Nervosität aus. Der Nasdaq 100 steigt seit fünf Monaten in Folge und legte im September bislang fast täglich zu, getrieben vom Optimismus rund um künstliche Intelligenz und erwartete Zinssenkungen der Fed. Selbst Einzeltitel wie Oracle verzeichneten mit einem Kursplus von 36 Prozent den größten Tagesgewinn seit 1992. Parallel wächst jedoch die Absicherungswelle. Anleger greifen verstärkt zu Put-Optionen, um die diesjährigen Gewinne zu sichern. Laut Nomura …Den vollständigen Artikel lesen ...
