Ein Tag, ein Effekt: "Friday Goldrush" im Fokus beim Goldpreis-Rekord

Das Faszinierende an saisonalen Handelsansätzen sind der statistische Vorteil und die Kurzfristigkeit der Investments. Man investiert nur dann, wenn langjährige empirische Daten ein klares Muster erkennen lassen. Werden diese zusätzlich durch wissenschaftliche Studien bestätigt, entsteht ein starker saisonaler Markteffekt mit attraktiven Renditechancen.

So ist man beim Friday Goldrush lediglich einen Tag pro Woche in Gold investiert - und hätte dennoch beeindruckende Ergebnisse erzielt. Im Zeitraum seit 2020 ergab sich gemessen am Gold-Future eine Rendite von über 104.000 USD.

Warum funktioniert das?

Der Friday Goldrush basiert auf einer typischen Hedging-Bewegung. Große institutionelle Anleger sichern sich vor dem Wochenende gegen unerwartete Marktbewegungen ab.

Das Risiko liegt in weltpolitischen Entscheidungen oder Ereignissen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen auftreten können. Besonders gefürchtet ist das sogenannte Eröffnungs-Gap am Montag, wenn der Eröffnungskurs deutlich unter (oder über) dem Freitagsschlusskurs liegt.

Um dieses Risiko zu reduzieren, schichten viele Investoren einen Teil ihrer liquiden Mittel in Gold um. Gold gilt als "sicherer Hafen", reagiert weniger empfindlich auf Unsicherheiten und profitiert oft sogar von geopolitischen Krisen.

Diese erhöhte Liquidität am Freitag ist messbar: Das Handelsvolumen in Gold erreicht an Freitagen regelmäßig die höchsten Werte.

Die Grafik zeigt die mittleren Renditen jedes Wochentags für die drei Goldmärkte New York, London und Tokyo. Quelle: Weekday effects on Gold (Daten 1978-2011) Yu, Hai-Chin / Lee, C.-J. / Shih, T.-L. (2016).

Die Handelsstrategie

Der Friday Goldrush nutzt genau dieses Muster. Dabei wird am Donnerstagabend eine Long-Position in Gold eröffnet und bereits am Freitagabend wieder geschlossen. Auf die Gegenbewegung am Montag wird bewusst verzichtet.

Das Ergebnis: Anleger sind nur etwa 35 % der Zeit investiert - bei gleichzeitig erstaunlichen Renditen.

Besonders effektiv wird ein Handelsansatz dann, wenn man sich auch hier noch weiter diversifiziert. So nutzt Investui beispielsweise im so genannten Portfolio-Effekt 4 auf einander abgestimmte Markteffekte aus denen sich gewisse Synergien ergeben.

Die Grafik zeigt die Performance in % vom Portfolio-Effekt (4 saisonale Markteffekte) im Vergleich zur Gold-Future Performance gemessen an einer Startkapitalisierung in Höhe von 25.000€ Futures-Konto. Quelle: Analyse WH SelfInvest

