Berlin/Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), die weltweite Nr. 1 im Bereich Saugwischer, setzt auf der IFA 2025 in Berlin neue Maßstäbe. Mit gleich mehreren renommierten Awards ausgezeichnet, beweist das Unternehmen einmal mehr seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, Technologie in echten Alltagsnutzen zu verwandeln.FLOOR ONE S9 Scientist: Gold für PioniergeistDas neue Flaggschiff der S9-Serie, der FLOOR ONE S9 Scientist, wurde gleich zweimal prämiert - unter anderem mit dem All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award of Global Product Technology sowie als IFA Innovation Award Honoree 2025. Der S9 Scientist steht für die nächste Generation smarter Bodenpflege - ausgestattet mit Tinecos exklusiver iLoop Smart Sensor-Technologie, die Schmutz automatisch erkennt und die Saugleistung in Echtzeit anpasst. Hinzu kommen ein kraftvoller Motor, ein selbstreinigendes System und eine völlig neu gedachte Benutzerfreundlichkeit: Reinigung, Trocknung und Wartung - alles läuft vollautomatisch.FLOOR ONE STATION S9 Artist: Design trifft FunktionAuch der FLOOR ONE STATION S9 Artist konnte die Jury überzeugen und erhielt den GADGETY Award - Best of Showstoppers IFA 2025. Der Artist vereint leistungsstarke Nass-/Trockenreinigung mit einem ikonischen, designorientierten Ansatz. Mit seiner selbstreinigenden Station, einer intuitiven Bedienoberfläche und langlebigen Materialien setzt er neue Standards für Haushaltsgeräte, die nicht nur effizient, sondern auch stilvoll sind.PURE ONE A90S: Kabellose Freiheit auf höchstem NiveauMit dem PURE ONE A90S gewinnt ein weiteres Tineco-Highlight den GADGETY Award - Best of Showstoppers IFA 2025. Das kabellose Multitalent überzeugt durch ultraleichte Bauweise, enorme Saugkraft und modulare Flexibilität. Dank smarter Sensorik passt sich das Gerät jeder Oberfläche an - von Teppich bis Hartboden - und liefert dabei kompromisslose Leistung bei maximaler Bewegungsfreiheit.FLOOR ONE S7 Stretch Steam Series: Hygiene für die ganze FamilieDie FLOOR ONE S7 StretchSteam Series wurde von TÜV als Pet-Friendly and Bacteria Elimination Products ausgezeichnet. Mit leistungsstarker Dampftechnologie entfernt das Gerät nicht nur sichtbaren Schmutz, sondern eliminiert auch bis zu 99,9 % der Bakterien - sicher, effizient und ideal für Haushalte mit Kindern und Haustieren.Weitere Auszeichnungen unterstreichen Tinecos InnovationskursNeben den großen Neuheiten wurden auch zwei Bestseller geehrt: Der Tineco Go Minisowie der Tineco iFloor Y2 Plus erhielten von der deutschen Fachredaktion Technik Zuhause die Auszeichnung Produkt des Jahres 2025/2026.Ein klares Statement für die ZukunftDie Vielzahl an Awards auf der IFA 2025 unterstreicht Tinecos Anspruch, smarte Reinigungslösungen mit echtem Mehrwert zu entwickeln - technologisch führend, designorientiert und auf den Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern zugeschnitten.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6116784