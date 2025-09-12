© Foto: Wang Chun - XinHuaPeking hat Mexiko vor höheren Zöllen auf Autos und weitere Produkte gewarnt und mögliche Gegenmaßnahmen angekündigt, um eigene Handelsinteressen zu sichern.Peking hat Mexiko eindringlich davor gewarnt, Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums erklärte: "In einer Zeit, in der der Missbrauch von Zöllen durch die USA weltweit breiten Widerstand hervorgerufen hat, sollten die Länder ihre Kommunikation und Koordination verstärken, um gemeinsam den freien Handel und den Multilateralismus zu schützen, und dürfen die Interessen Dritter nicht aufgrund von Zwangsmaßnahmen opfern." Die chinesische Regierung deutete an, dass jede einseitige …Den vollständigen Artikel lesen ...
