© Foto: John Greve - picture alliance

Der US-Dollar ist die dominierende Währung der Weltwirtschaft - doch diese Position zu verteidigen wird immer schwieriger. Die US-Regierung scheint einen Plan zu haben. Und Europa muss sich beeilen, um mitzuhalten.Der US-Dollar hat nicht nur in der Weltwirtschaft einen festen Platz, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in der geopolitischen Macht der USA. Die Dominanz des Greenback basiert auf zwei wesentlichen Aspekten. Zum einen ist er die bevorzugte Währung für globale Ersparnisse, was den USA erhebliche wirtschaftliche Privilegien verschafft. Zum anderen wird er für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet, wodurch die USA geostrategischen Einfluss ausüben können. Auf die Frage, wie …