Vaduz (ots) -Anlässlich der Eröffnung des ungarischen Honorarkonsulats weilte der ungarische Minister für Auswärtiges und Aussenhandel Péter Szijjártó am Freitag, 12. September 2025, in LiechtensteinZunächst begrüsste Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni ihren Amtskollegen zu einem Arbeitsgespräch im Regierungsgebäude. Im Zentrum des Austauschs standen die Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sowie die Kooperation in multilateralen Foren. Auch die Entwicklung der bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen konnte während des kurzen Treffens besprochen werden.Eröffnung des ungarischen HonorarkonsulatsAnschliessend nahmen Sabine Monauni und Péter Szijjártó an der Eröffnung des ungarischen Honorarkonsulats in Vaduz teil.In ihrer Ansprache wies die Regierungschefin-Stellvertreterin auf die starke wirtschaftliche Zusammenarbeit und den regen kulturellen Austausch zwischen Liechtenstein und Ungarn hin. "Mit der Eröffnung des ungarischen Honorarkonsulats wird die Basis für die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern weiter gestärkt", so Monauni.