Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den heftigen Turbulenzen vergangene Woche ist wieder Alltag eingekehrt an den weltweiten Anleihemärkten, so die Deutsche Börse AG.Vergangene Woche seien die Renditen langfristiger Staatsanleihen fast aller Industrieländer extrem gestiegen - teils auf den höchsten Stand seit 1998. Hintergrund sei die vielerorts enorm hohe Staatsverschuldung gewesen. Nun seien die Renditen wieder etwas gesunken. Zehnjährige Bundesanleihen hätten am Freitagmorgen mit 2,67 Prozent nach 2,8 Prozent vergangene Woche rentiert, dreißigjährige mit 3,26 Prozent nach kurzzeitig über 3,4 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
