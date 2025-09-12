Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau von 2,0% (Einlagenfazilitätssatz) und 2,15% (Hauptrefinanzierungssatz) belassen, wie von den EZB-Mitgliedern in den letzten Wochen signalisiert wurde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Obwohl Präsidentin Christine Lagarde sich natürlich nicht auf künftige geldpolitische Entscheidungen habe festlegen wollen, habe es während der Pressekonferenz einige Hinweise darauf gegeben, dass sie den Lockerungszyklus der EZB für abgeschlossen halte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
