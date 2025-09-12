© Foto: SOPA Images - Sipa USAGiorgio Armani bestimmt in seinem Testament die Zukunft seines Modehauses. Es soll entweder teilweise verkauft oder an die Börse gebracht werden.Der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani hat in seinem Testament überraschende Vorgaben für die Zukunft seines gleichnamigen Modehauses hinterlassen. Laut einer von Reuters eingesehenen Kopie seines Testaments sollen die Erben innerhalb von 18 Monaten einen Anteil von 15 Prozent am Unternehmen verkaufen. Zwischen drei und fünf Jahren nach Armanis Tod soll ein weiterer Anteil von 30 bis 54,9 Prozent an denselben Käufer übertragen werden. Alternativ könne ein Börsengang geprüft werden. Luxuskonzerne haben Vorrang Das Testament nennt ausdrücklich …Den vollständigen Artikel lesen ...
