Illumination (Hauptsitz: Santa Monica, Kalifornien, USA; Gründer und CEO: Chris Meledandri) und Nintendo Co., Ltd. (Hauptsitz: Kyoto, Minami-ku, Japan; Representative Director und President: Shuntaro Furukawa, im Folgenden "Nintendo") haben heute den Titel des neuen, auf der Welt von Super Mario Bros. basierenden Animationsfilms bekannt gegeben: Der Super Mario Galaxy Film. Der Film wird weltweit von Universal Pictures veröffentlicht, mit Start am 3. April 2026

Die beiden Unternehmen gaben außerdem bekannt, dass die folgenden Synchronsprecher auch diesmal wieder mit von der Partie sein und die Charaktere sprechen werden: Mario (Chris Pratt), Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) und Kamek (Kevin Michael Richardson).

Die weiteren Charaktere und Synchronsprecher des Der Super Mario Galaxy Film werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Super Mario Galaxy Film läuft ab dem 3. April 2026 in den USA und vielen weiteren Märkten weltweit an. In Japan startet der Film am 24. April 2026 sowie in ausgewählten Regionen im Laufe des Monats April.

Über Der Super Mario Galaxy Film

Der Super Mario Galaxy Film ist ein auf der Welt von Super Mario Bros. basierender Animationsfilm und folgt auf Der Super Mario Bros. Film, der 2023 herauskam und weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar einspielte. Produziert wurden sowohl der Film aus dem Jahr 2023 als auch Der Super Mario Galaxy Film von Chris Meledandri von Illumination und Shigeru Miyamoto von Nintendo.

Der Film wird von Universal Pictures und Nintendo kofinanziert und weltweit von Universal Pictures herausgebracht.

Regie bei Der Super Mario Galaxy Film führen erneut die Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic, das Drehbuch stammt auch diesmal von Matthew Fogel, und Brian Tyler konnte auch für diesen Film gewonnen werden, um die Filmmusik zu komponieren.

Über Illumination

Illumination, das 2007 von Chris Meledandri gegründet wurde, ist einer der führenden Produzenten von Event-Animationsfilmen in der Unterhaltungsbranche, darunter Ich Einfach unverbesserlich das erfolgreichste Animationsfilm-Franchise der Kinogeschichte sowie die alle Rekorde brechenden Filme Der Super Mario Bros. Film, Dr. Seuss Der Lorax, Dr. Seuss Der Grinch, Raus aus dem Teich, Pets und Sing. Die ikonischen, beliebten Franchises von Illumination, die sich durch unvergessliche und einzigartige Charaktere, eine weltweite Popularität und kulturelle Relevanz auszeichnen, haben bislang beinahe 11 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt. Illumination hat eine exklusive Finanzierungs- und Vertriebspartnerschaft mit Universal Pictures geschlossen.

Über Nintendo

Nintendo Co., Ltd. mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, bietet seit der Unternehmensgründung im Jahr 1889 eine breite Palette an Unterhaltungsprodukten und -erlebnissen an, angefangen mit der Produktion und dem Vertrieb von Hanafuda-Spielkarten.

Der Schwerpunkt von Nintendo liegt seit der Veröffentlichung des Family Computer (Famicom)-Systems im Jahr 1983 in Japan bis hin zur Präsentation der Nintendo Switch 2 auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb seiner Spielekonsolen und Software. Nintendo hat bis dato weltweit mehr als 5,9 Milliarden Videospiele und über 860 Millionen Hardware-Einheiten verkauft und Franchises wie Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin und Splatoon hervorgebracht.

Das Ziel von Nintendo besteht nach wie vor darin, die Anzahl der Personen zu erhöhen, die Zugang zu seinen Charakteren und Welten haben. Das Unternehmen bleibt dabei seiner Mission treu, allen Menschen, die mit Nintendo in Kontakt kommen, mit einzigartigen Unterhaltungserlebnissen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Im Mittelpunkt stehen hierbei seine integrierten Videospiel-Hardware- und Softwareprodukte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250912284129/de/

Contacts:

Illumination

Sarah Levinson Rothman

sarah.rothman@ledecompany.com