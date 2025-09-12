Las Vegas (ots/PRNewswire) -PotsEdge, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, hat kürzlich auf der RE+ 2025 eine wegweisende Vereinbarung mit Lion Power unterzeichnet, dem Entwickler von autonomen Energiemanagementsystemen ("Autonomous Power Management", APM) für den Materialtransportmarkt. Dies stärkt die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen weiter, gemeinsam an Spitzentechnologien zu arbeiten, um in diesem wichtigen Marktsegment Innovationen voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, innovative Energielösungen für den Materialtransportsektor in Nordamerika anzubieten.Diese neue strategische Kooperationsvereinbarung vertieft die langjährige Partnerschaft zwischen PotisEdge und Lion Power. Im Laufe der Jahre haben die beiden Unternehmen eine stabile und intensive Zusammenarbeit gepflegt und Lion Power weiß die Leistung und Qualität der Produkte von PotisEdge sowie deren Beitrag zur Marktexpansion sehr zu schätzen. Auf der Grundlage jahrelanger Zusammenarbeit und gegenseitigen Vertrauens haben beide Parteien vereinbart, die jährliche Absatzsteigerung in diesem großen Markt mit über 1.000.000 installierten Gabelstaplern kontinuierlich zu erhöhen. Diese strategische Vereinbarung festigt ihre langfristige Partnerschaft und soll die Zusammenarbeit weiter vertiefen und langfristig zu beiderseitigem Nutzen führen.Bahnbrechende Expansion auf dem nordamerikanischen Markt Im Rahmen der neu unterzeichneten Vereinbarung wird PotisEdge fortschrittliche intelligente Batteriemanagementsysteme für nordamerikanische Materialtransportgeräte bereitstellen. Unter Nutzung der Stärke des preisgekrönten autonomen Energiemanagementsystems von Lion Power planen die Unternehmen, jährlich mehr als 10.000 Batteriesysteme an den nordamerikanischen Markt für Materialtransport zu liefern. Diese Partnerschaft wird sich mit den aktuellen Herausforderungen der Branche im Bereich der Stromversorgung von Gabelstaplern befassen, was die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen auf dem Markt für Antriebsbatterien erheblich verbessern wird. Sie stellt außerdem einen Durchbruch für die strategische Präsenz von PotisEdge in Nordamerika dar und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum in der Region.Beschleunigte Lokalisierung für nachhaltige Entwicklung Diese Zusammenarbeit wird die Lokalisierungsbemühungen von PotisEdge auf dem nordamerikanischen Markt erheblich stärken, einschließlich regionaler Produktion, maßgeschneiderter Support-Systeme und optimiertem Materialtransport. Diese Initiativen werden langfristig die operative Stabilität und Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden gewährleisten und damit die Grundlage für den weiteren Erfolg in der Region schaffen.Bewältigung von Branchenherausforderungen durch technologische Innovation Die Partnerschaft wird sich auf den Einsatz hocheffizienter Leistungsbatterien und Energiespeicherlösungen konzentrieren, die darauf ausgelegt sind, wichtige Kundenanliegen wie Betriebseffizienz, Gesamtbetriebskosten und Nachhaltigkeitsanforderungen zu adressieren. Durch die Kombination der fortschrittlichen Technologie von PotisEdge mit den marktführenden autonomen Energiemanagementlösungen von Lion Power werden die beiden Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile im sich entwickelnden Energiesektor für den Materialtransport stärken.Bewährtes Know-how und zukunftsorientierte Lösungen PotisEdge verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Kernenergietechnologien und hat seine Lösungen weltweit implementiert. Diese Erfahrung verdeutlicht die herausragenden Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der Antriebsbatterietechnologie und seine technische Exzellenz. Der mit 65 % führende Marktanteil bei der weltweiten Elektrifizierung von Spezialfahrzeugen für Flughäfen unterstreicht die Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit der angebotenen Lösungen. Das jährliche Umsatzvolumen der Zusammenarbeit mit Lion Power wird sich verdoppeln, was die starke Wachstumsdynamik und die gemeinsame Vision widerspiegelt, die Zukunft der Energieversorgung für die Materialtransportbranche zu gestalten.Informationen zu Lion Power, LLCLion Power ist der Entwickler des ersten autonomen Energiemanagementsystems ("Autonomous Power Management", APM) für den weltweiten Materialtransportmarkt. Lion Power revolutioniert das Batterieleistungsmanagement für Gabelstapler und wurde mit zahlreichen Branchenauszeichnungen geehrt, darunter als "Product of the Year" von Plant Engineering. Lion Power wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Greenville, South Carolina.Informationen zu PotisEdgePotisEdge mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, ist ein weltweit renommierter Marktführer im Bereich der Integration von Energiespeichersystemen ("Energy Storage System", ESS) und wurde 2024 von BloombergNEF als Tier-1-ESS-Anbieter und von InfoLink als Global TOP3 ESS Integrator bewertet. Mit über 13 Jahren Erfahrung in der ESS-Branche kombiniert PotisEdge patentierte 5S-Technologien (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) und Fertigungsstandards auf dem Niveau der Automobilindustrie, um leistungsstarke, nachhaltige Lösungen anzubieten.PotisEdge unterhält hundertprozentige Tochtergesellschaften in Schweden, den USA, Australien, Singapur und der Sonderverwaltungszone Hongkong sowie Produktionsstätten in Suzhou (China) und Atlanta (USA). Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von 31 GWh und strebt bis 2028 eine Erweiterung auf über 100 GWh an. PotisEdge vereint modernste Innovation, operative Exzellenz und finanzielle Stabilität, um gewerbliche und industrielle Kunden sowie Versorgungsunternehmen weltweit zu bedienen.