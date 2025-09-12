© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Analysten der globalen Investmentbank RBC Capital Markets warnen offenbar vor dem Rekordlauf des US-Aktienmarkts.Der Zufluss von Kapital in Aktien verliert an Dynamik - und damit Zweifel kommen auf, ob die Kurse ihre massive Rallye fortsetzen können, zitiert Bloomberg einen neuen Bericht von RBC. In einer Mitteilung an Kunden schreiben die Analysten, dass die Mittelzuflüsse in US-Aktienfonds zwar weiterhin positiv, aber niedriger als zu Beginn des Jahres seien. Zudem schwächen sich die Zuflüsse sowohl amerikanischer als auch europäischer Investoren in US- und nicht in den USA domizilierte Aktienfonds ab. Auch seien die globalen Ströme (ohne die …