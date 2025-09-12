Die Aktien des Krypto-Brokers Gemini Space Station (GEMI) haben am Freitag bei ihrem Börsendebüt ein regelrechtes Kursfeuerwerk gezündet. Die Gründerzwillinge Cameron und Tyler Winklevoss zeigten sich hochzufrieden und zuversichtlich. Damit fand eine historische IPO-Woche einen würdigen Abschluss.Auch dieses Tech-IPO ist geglückt: Nach einem Ausgabepreis von 28 US-Dollar eröffneten die Titel von Gemini Space Station bei 37,01 US-Dollar und schnellten in den ersten Minuten bis auf über 45 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
