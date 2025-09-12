© Foto: Soeren Stache - dpaWashington drängt die Partnerstaaten, Importe aus China und Indien zu verteuern, um russische Ölexporte zu treffen und Moskaus Kriegskasse auszutrocknen.Das US-Finanzministerium hat die Staaten der G7 sowie die Europäische Union am Freitag aufgefordert, spürbare Zölle auf Importe aus China und Indien einzuführen. Ziel ist es, die anhaltenden Käufe russischen Öls durch beide Länder unattraktiver zu machen und so Moskau finanziell zu schwächen. Die Vereinigten Staaten haben zugleich ein Treffen der G7-Finanzminister einberufen, um über weitere Maßnahmen gegen Russland zu beraten. Kritik an Ölgeschäften von China und Indien Ein Sprecher des Ministeriums erklärte gegenüber Reuters, dass die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE