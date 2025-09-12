Die Development Group der Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) war diese Woche Mitveranstalter einer internationalen Konferenz in London, auf der die Gründung einer neuen multilateralen Bank diskutiert wurde, die Kapitalmarktexpertise in den Vordergrund der globalen Sicherheit rücken soll.

An der Veranstaltung im Mansion House, die gemeinsam mit dem Lord Mayor von London ausgerichtet wurde, nahmen 72 Teilnehmer aus 37 Ländern der NATO-Allianz, der EU und der indopazifischen Verbündeten teil.

Die Veranstaltung "Information Day" der DSRB fand am Vorabend der Defence and Security Equipment International (DSEI) statt und zog weitere 88 Teilnehmer aus einer Vielzahl von Institutionen an, darunter die Europäische Union, die NATO, acht Partner-Geschäftsbanken, mehrere Entwicklungs- und Zentralbanken sowie Vertreter von globalen Fonds, Ratingagenturen, Industrieverbänden und Thinktanks.

Hinweise für die Redaktion:

Die DSR Bank Development Group ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Gründung einer Vollbank in Zusammenarbeit mit Nationalstaaten und Institutionen einsetzt.

Die DSR Bank soll bestehende Finanzierungsbemühungen ergänzen, indem sie spezielles Kapital für Projekte bereitstellt, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, traditionelle Finanzierungen zu erhalten, oder zusätzliche Liquiditätsunterstützung für Zulieferer der tieferen Ebenen benötigen. Sie ist ein weiteres Instrument für souveräne Staaten, die die volle Kontrolle behalten werden.

Die DSR Bank wurde gegründet, um sowohl Regierungen als auch Unternehmen finanziell zu unterstützen. Regierungen könnten direkt Kredite mit AAA-Rating erhalten, beispielsweise zur Vorfinanzierung von Verteidigungsprojekten oder zur Teilnahme an multinationalen Beschaffungsprojekten.

Die DSR Bank wird Garantien für Geschäftsbanken bereitstellen, um deren Risiko zu verringern und so private Mittel für sicherheitsbezogene Investitionen zu mobilisieren.

Mit diesem Ansatz will die Bank Finanzbereiche unterstützen, in denen traditionelle Lösungen eine Herausforderung darstellen, beispielsweise aufgrund regulatorischer Unsicherheiten, ESG-Bedenken oder der mangelnden wahrgenommenen Kreditwürdigkeit kleinerer Akteure in der Verteidigungsindustrie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250912955453/de/

Contacts:

APCO

Tom Harper

(t) +44 207 526 3600

dsrbank@apcoworldwide.com