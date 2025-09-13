Polymarket wird 10x höher bewertet: Das sind die Gründe!

Laut einem Bericht von Business Insider könnte die Bewertung der dezentralen InfoFi-Plattform Polymarket zehnmal höher liegen, als bisher noch angenommen wurde. Was die Analysten für realistisch halten und wie man davon profitieren kann, wollen wir in dem folgenden Beitrag näher analysieren.

Wert von Polymarket liegt 10x höher als angenommen

Noch im Sommer dieses Jahres ging man davon aus, dass Polymarket auf einen Wert von 1 Mrd. USD kommt, nachdem im Juni mit unter anderem Peter Thiel eine Finanzierungsrunde im Umfang von 200 Mio. USD abgeschlossen wurde. Auch dadurch konnte Polymarket eine größere Vertrauenswürdigkeit erlangen.

Damals hob man vor allem das Volumen und Nutzerwachstum im Zusammenhang mit der US-Wahl hervor. In diesem Zusammenhang hat sie auch einen Ruf als neutrale Informationsplattform erhalten, bei welcher die Nutzer darum bemüht sind, die Wahrheit zu finden und bei einer richtigen Wette dafür einen Gewinn erhalten.

Vor allem die US-Wahl hatte damals zu einem Rekordvolumen geführt, was der Plattform weit über den Krypto-Markt hinaus zu Aufmerksamkeit verholfen hat. So haben etwa auch immer mehr traditionelle Investoren Polymarket als eine weitere Informationsquelle für ihre Analysen zu Rate gezogen. Schließlich sind es interessante und meist neutralere Statistiken zu vielen wichtigen Fragen, die zu Datenerhebungen aus Umfragen hinzukommen.

Darum wird Polymarket nun deutlich höher bewertet

Besonders wichtig für die höhere Bewertung von Polymarket war der No-Action-Letter der Börsenaufsicht CFTC, womit Polymarket wieder teilweise dazu in der Lage war, seine Dienste in dem wichtigen und kapitalstarken US-Markt zu offerieren, nachdem es der InfoFi-Plattform im Jahr 2022 verboten wurde. Die Übernahme der in den USA lizenzierten Derivatebörse QCX/QCEX war dafür ein wichtiger Schritt.

https://twitter.com/WatcherGuru/status/1966561064641802415

Durch den Eintritt in den US-amerikanischen Markt versprechen sich Investoren deutlich höhere Einnahmen. Diese können nicht nur durch die Plattform selbst, sondern möglicherweise auch die Datenverwertung, Partnerschaften, Marktgebühren und mehr generiert werden. Daher gibt es manche Term Sheets mit hohen Bewertungen von 9 bis 10 Mrd. USD.

Noch während der US-Wahl erzielte Polymarket ein monatliches Volumen von bis zu 3,97 Mrd. USD. Zuletzt waren es hingegen nur noch 664.000 bis 800.000 USD pro Monat. Ebenso hat sich die Anzahl der täglich aktiven Wallets von bis zu 72.625 auf rund 22.000 bis 30.000 verringert. Laut DeFiLlama liegt Polymarket damit auf Platz 37 aller DeFi-Protokolle.

Polymarket-Volumen | Quelle: Dune - @filarm

Dennoch gibt es für Kleinanleger bisher keine Möglichkeit, um in Polymarket zu investieren. Schließlich verfügt die Plattform über keinen Coin oder eine Aktie. Stattdessen bleibt der Zugang nur großen Venture-Capital-Fonds und vermögenden Investoren vorbehalten. Dennoch bieten sich einige weitere spannende InfoFi-Projekt wie Kaito und andere neue Kryptowährungen, die schnell eine große Begeisterung hervorrufen konnten.

